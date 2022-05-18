اخبار الخليج – شؤون الشباب والرياضة: وصول 20 مشارك إلى مرحلة التحديات في المشروع الوطني «لامع»

محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت إحصائيات المشروع الوطني «لامع» الذي تنفذه وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى تقدم 110 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في النسخة الثانية من المشروع و الذي يهدف إلى خلق قيادات شبابية واعدة وقاعدة قوية وغنية من الكفاءات ذات الوعي الوطني المتكامل، لتكون مؤهلة للتميز في مختلف المواقع والمجالات.

وقد بلغ عدد المتقدمين 192 مشارك ومشاركة، وتمكن 103 من تخطي مرحلة الاستمارات الأولية، فيما تمكن من الوصول إلى مرحلة المقابلات الشخصية 87، بينما تمكن 66 مشارك ومشاركة من الوصول إلى مرحلة الاستمارة الثانية «دراسة الحالة»، كما أظهرت الإحصائيات وصول 40 مشارك ومشاركة إلى مرحلة اختبار القدرات.

وفي نهايه المراحل الإقصائية تعلن وزارة شؤون الشباب والرياضة عن وصول 20 مشارك ومشاركة فقط إلى مرحلة التحديات.