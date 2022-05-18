مدرب الهلال: «مستعدون لإسعاد جماهيرنا غدا»

محمد بن مسعود - الدمام - قال رامون دياز مدرب الهلال، اليوم الأربعاء، إن الفريق جاهز لإسعاد جماهيره، مشيرا إلى أنه يأمل أن يكسب هذا النهائي الكبير بحضور الجماهير الكبيرة.

وتابع رامون دياز مدرب الهلال، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: «استعدينا بشكل جيد لمباراة الفيحاء لاسيما وأنها مباراة كبيرة بجميع المقاييس، ونحن سعداء لأنه أكبر عامل ساعدنا هو اراحة الاعبين بعد ضغط المباريات الكبير».

واستطرد مدرب الهلال: «استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة ونتمنى أن المباراة ترتقي لكل ما ينتظر منها لمتابعين ومحبين كرة القدم».