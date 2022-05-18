اخبار دوليه – روسيا تطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا ودراجي يصف ذلك بأنه «عمل عدائي»

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الأربعاء إن روسيا ستطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا في خطوة انتقامية هي الأحدث في سلسلة من الردود المتبادلة مع الدول الأوروبية التي طردت دبلوماسيين روس.

وفي روما قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر «عملا عدائيا» وقال إن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين ألا تقطع.

وقال دراجي «يجب ألا يؤدي هذا على الإطلاق إلى قطع القنوات الدبلوماسية لأننا إذا نجحنا، من خلال هذه القنوات، فسوف يتحقق السلام وهذا بالتأكيد ما نريده».