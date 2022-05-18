محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الأربعاء إن روسيا ستطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا في خطوة انتقامية هي الأحدث في سلسلة من الردود المتبادلة مع الدول الأوروبية التي طردت دبلوماسيين روس.
وفي روما قال ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي إن قرار روسيا طرد الدبلوماسيين يعتبر «عملا عدائيا» وقال إن القنوات الدبلوماسية مع روسيا يتعين ألا تقطع.
وقال دراجي «يجب ألا يؤدي هذا على الإطلاق إلى قطع القنوات الدبلوماسية لأننا إذا نجحنا، من خلال هذه القنوات، فسوف يتحقق السلام وهذا بالتأكيد ما نريده».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – روسيا تطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا ودراجي يصف ذلك بأنه «عمل عدائي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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