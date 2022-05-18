شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض سياسة المملكة الخارجية حيال العديد من القضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بالوزارة اليوم، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية برئاسة اللواء المتقاعد ستيفن ماكهون.

واستعرض معاليه خلال الاستقبال سياسة المملكة الخارجية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار على الأصعدة كافة.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسارات الوفد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.