اخبار الرياضه السعوديه مدرب الهلال: لا ننظر للفيحاء بأنه فريق سهل.. نهائي الكأس له طابع مختلف

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدرب نادي الهلال رامون دياز، أن استعداد فريق «الزعيم» للمواجهة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين يليق بهذه المباراة الكبيرة.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأربعاء): جاهزون لتقديم أفضل مستوياتنا الهجومية والدفاعية والاستحواذ على الكرة، استعدادنا عالٍ فنياً، وسنهدي الكأس لجماهيرنا الحبيبة.

وأشار إلى أنهم سعداء بخوض النهائي وتشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشددا على أن النهائي يختلف عن لقاء الدوري، فالمواجهة على نهائي الكأس من نوع آخر، «ولا ننظر للفريق المنافس على أنه فريق سهل، النهائي له طابع مختلف. ندرك تماما أن فريق الفيحاء ليس بالفريق السهل، ويملك لاعبين مميزين، وعلينا احترامهم لتحقيق البطولة».

وأضاف: هي مباراة واحدة قد تحمل كافة السيناريوهات، مباراة مفصلية، ونحن في وضع جيد حاليا على كافة الأصعدة، وسنكون أكثر تركيزاً وأقل ارتكاباً للأخطاء.

من جهته، أكد مهاجم الهلال أوديون إيغالو أنه وزملاءه اللاعبين لديهم الرغبة والإصرار على الفوز في المباراة، كونها تتويجا لمجهوداتهم، «ونحن مستعدون نفسيا وفنيا لذلك».

وتابع: في عالم كرة القدم لا يوجد هناك فريق صغير، كل الفرق متقاربة المستوى، ولا بد أن يُحترم الخصم في 90 دقيقة كي يتم تحقيق النتائج الجيدة.