اخبار الخليج – «الأهلية» تفتح باب التسجيل للطلبة المحولين في الفصل الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬الشويخ‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬أبواب‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الصيفي‭ ‬للطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬وكليات‭ ‬ومعاهد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬وداخلها‭ .‬

وأوضح‭ ‬الشويخ‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تقدم‭ ‬باقة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنح‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية،‭ ‬حيث‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الباقة‭ ‬الأيتام،‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬والمبدعون،‭ ‬والمتفوقون،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأسبقية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تطمح‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬يتصف‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وذكر‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬تبوأت‭ ‬موقعا‭ ‬متقدما‭ ‬بين‭ ‬جامعات‭ ‬العالم‭ ‬بحسب‭ ‬التصنيف‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬تنشره‭ ‬مؤسسة‭ ‬التايمز‭ ‬العالمية‭ ‬Times Higher Education Impact Rankings،‭ ‬والذي‭ ‬أظهر‭ ‬تقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬101‭+ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬1406‭ ‬جامعات‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬تأثيرًا‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬لتكون‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الأولى‭ ‬محليا‭ ‬والثالثة‭ ‬عربيا‭ ‬والثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

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وأضاف‭: ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬نالت‭ ‬الاعتمادية‭ ‬المؤسسية‭ ‬بجدارة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وتتصدر‭ ‬قوائم‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬أدرجت‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬قيادة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬وخصوصا‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بقيادة‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وكذلك‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬

وقال‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬تنوع‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الثقافي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬الجامعة‭ ‬الآخر‭ ‬باحتضانها‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬وأوروبا‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الأخرى،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬الجامعية‭ ‬وقيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتآلف‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬أفرادها‭ ‬والطلبة‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرص‭ ‬التفاعل‭ ‬والاحتكاك‭ ‬بأنماط‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الثقافات‭ ‬والاهتمامات‭ ‬والتجارب‭ ‬الإنسانية‭.‬