اخبار الخليج – ملايين الحسابات الوهمية.. مفاجأة عن متابعي الرئيس جو بايدن وماسك

محمد بن مسعود - الدمام - عقب‭ ‬تفجير‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬لقضية‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يعيق‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬العصفور‭ ‬الأزرق،‭ ‬كشف‭ ‬تدقيق‭ ‬جديد‭ ‬لحسابات‭ ‬شخصيات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬متابعي‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬22‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭ ‬هم‭ ‬وهميون،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ثلثي‭ ‬متابعي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬حسابات‭ ‬وهمية‭.‬

فقد‭ ‬أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬نيوزويك‭ ‬الأميركية‭ ‬بأن‭ ‬التدقيق‭ ‬الذي‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬سبارك‭ ‬تورو‭ ‬SparkToro‭ ‬العملاقة‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬49.3٪‭ ‬من‭ ‬أتباع‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬متابعون‭ ‬وهميون‮»‬‭.‬

وحددت‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬المتابعين‭ ‬الوهميين‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬حسابات‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬ولا‭ ‬يمكنك‭ ‬رؤية‭ ‬تغريدات‭ ‬الحساب‭ (‬إما‭ ‬لأنها‭ ‬روبوتات‭ ‬أو‭ ‬دعاية،‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أو‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬نشطة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ )‬‮»‬‭.‬

اقتراح‭ ‬حملة

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬حاليًا‭ ‬شراء‭ ‬تويتر،‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬بشأن‭ ‬العدد‭ ‬المتزايد‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المزيفة‭ ‬واقترح‭ ‬حملة‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬20٪‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬حسابات‭ ‬تويتر‭ ‬مزيفة،‭ ‬متعهدا‭ ‬بعدم‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬شراء‭ ‬الشركة‭ ‬والتي‭ ‬ستكلفه‭ ‬44‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬ماسك‭ ‬‮«‬بالأمس،‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتويتر‭ ‬علنًا‭ ‬إظهار‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬5‭% ‬متعهدا‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬حتى‭ ‬يثبت‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

متابعو‭ ‬ماسك‭ ‬أيضا

من‭ ‬جهته،‭ ‬رد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬باراغ‭ ‬أغراوال‭ ‬على‭ ‬أغنى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬العملاق‭ ‬الرقمي‭ ‬يعلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬حساب‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬يوميًا‭ ‬ويغلق‭ ‬عدة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭.‬

ففي‭ ‬حين،‭ ‬استخدمت‭ ‬شركة‭ ‬سبارك‭ ‬نفس‭ ‬المراجعة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ماسك‭ ‬نفسه‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬70‭.‬2٪‭ ‬من‭ ‬متابعيه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬93‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬كانوا‭ ‬مزيفين‭.‬