قرار كويتي عاجل بوقف تصدير 4 منتجات غذائية عبر المنافذ البرية

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الكويت قرارات عاجلة عبر وزارة التجارة والصناعة، بوقف تصدير عددٍ من المنتجات الغذائية. وعمم مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد، قراراً يقضي بمنع تصدير الدجاج المجمد والزيوت النباتية والأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها عبر المنافذ الحدودية البرية. وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد أصدر مراقب جمرك منفذ النويصيب الحدودي بلال الخميس تعميماً إدارياً إلى مسؤولي النوبات في المنافذ الحدودية، ينص على جميع المسؤولين بقسم الصادر وبوابة تفتيش خروج المركبات الصالون والموظفين المعنيين بمنع تصدير المنتجات المذكورة بالقرار، إلا بموافقة كتابية من الوزارة. أخبار قد تهمك

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