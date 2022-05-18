نائب أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله -.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان وأعضاء السفارة.

وعبر سموه عن بالغ الحزن والأسى في هذا المصاب الجلل بوفاة الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله- , منوهاً بما قدمه الفقيد لشعبه وأمته والعالم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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من جهته أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة عن شكره وتقديره لسموه على عزائه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.