محمد بن مسعود - الدمام - إذا ظهرت عليك هذه العلامة أثناء تنظيف أسنانك فانقذ حياتك فورا فهي تحذرك من سكتة دماغية

يمكن أن تنهي السكتة الدماغية حياتك – حقيقة. من النادر أن تأتي النوبة الدماغية من العدم ، حيث تسبقها عادةً الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك مؤشر سابق.

أشار الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى أنه يمكن الكشف عن خطر إصابتك بالسكتة الدماغية عند تنظيف أسنانك بالفرشاة – إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. في المرة القادمة التي تبصق فيها معجون أسنانك ، ألقي نظرة في الحوض. إذا رأيت بقعًا من الدم ، أو بقعًا ملطخة بالدم من نبات اللعاب ، فهذه علامة على مرض اللثة. وأوضح الخبراء أن “الأشخاص المصابين بأمراض اللثة (المعروفة أيضًا بأمراض دواعم الأسنان) لديهم خطر الإصابة بسكتة دماغية بمرتين إلى ثلاثة أضعاف”.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

في حين أنه قد لا يكون هناك صلة مباشرة ، إلا أن هناك شكًا متزايدًا في أن أمراض اللثة “قد تكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب”.

وأوضحت أخصائية أمراض اللثة ، الدكتورة هاتيس هاستورك ، أن “أمراض اللثة تزيد من عبء التهاب الجسم.”

يقال إن الالتهاب طويل الأمد هو “مساهم رئيسي” في تصلب الشرايين – حيث تصبح الشرايين مسدودة بمواد الترسبات الدهنية – وهو شرط مسبق لأمراض القلب ، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

كيفية الوقاية من أمراض اللثة

يوصي الدكتور هاستورك بسؤال طبيب أسنانك عن كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط في المرة القادمة التي تذهب فيها لإجراء فحص طبي.

هذا للتأكد من أنك تستخدم الأساليب الصحيحة للتنظيف بالفرشاة والخيط بشكل فعال.

يعتبر استخدام الخيط يوميًا أمرًا حيويًا لإزالة الطبقة اللاصقة بين الأسنان والتي تؤدي إلى تراكم البلاك.

يوصى بالتنظيف الاحترافي مرتين سنويًا بواسطة أخصائي حفظ الصحة.

علامات مرض اللثة:

تورم اللثة أو احمرارها أو رقتها

اللثة التي تنزف بسهولة

صديد بين الأسنان واللثة

رائحة الفم الكريهة

تراكم رواسب بنية صلبة على طول خط اللثة

ارتخاء الأسنان أو تحريك الأسنان عن بعضها.

هل يمكن عكس أمراض اللثة؟

صرح المتخصصون في Hawkins Family Dental: “التهاب اللثة هو المرحلة الأولى من أمراض اللثة والمرحلة الوحيدة التي يمكن عكسها.”

تشمل الأعراض النزيف أثناء التنظيف بالفرشاة والخيط ، ورائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان والاحمرار وتورم اللثة.

وأضاف المحترفون أن “الإصابة بأمراض اللثة في هذه المرحلة المبكرة يمكن أن تساعدك على منع وصولها إلى أي مرحلة من المراحل المتأخرة”.

يشمل العلاج تنظيف أسنان احترافي ، بالإضافة إلى تقنية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا.

إذا ظهرت جيوب عميقة بين الأسنان ، فإن هذه المرحلة لا يمكن عكسها.

في هذه المرحلة ، كل ما يمكن لطبيب الأسنان فعله هو محاولة التحكم في العدوى والسيطرة عليها.

مرض قلبي

سواء كنت تعاني من نزيف اللثة أم لا ، فإن أمراض القلب هي علامة على أنك على وشك التعرض لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشمل علامات أمراض القلب ، كما أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، ألمًا في الصدر (مثل الذبحة الصدرية) وضيقًا في التنفس.

لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية ، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتجنب التدخين والإفراط في تناول الكحوليات.

مثل هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تقلل من ضغط الدم والكوليسترول وتصلب الشرايين.

لذلك ، لن تنخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية فحسب ، بل ستنخفض أيضًا فرص الإصابة بأمراض أخرى.

من خلال تقليل خطر الإصابة بالمرض ، فأنت على الطريق الصحيح لحياة أطول وأكثر صحة.