حملة باسل لتسويق الاجتماعي بجامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - الطالبة: زينب عبدعلي أبل شاه مراد – حملة باسل

يستمر طلبة العلاقات العامة في قسم الاعلام والسياحة والفنون بجامعة البحرين في تنظيم حملاتها الاجتماعية وذلك ضمن المشروع النهائي لمقرر التسويق الاجتماعي.

وضمن الحملات الاجتماعية التوعوية التي نظمها طلاب التسويق الاجتماعي حملة باسل التي اتخذت من الإحباط موضوعًا لها وقد وضحت جهودهم اهمية التخلص من التوتر النفسي وتفريغ الانفعالات السلبية وذلك عن طريق رياضات مختلفة تساعد في التخلص وتخفيف من آثار الإحباط مثل المشي، السباحة والتأمل.

وركزت الحملة على تحفيز وتوعية الجمهور بفوائد الرياضة للصحة النفسية وذلك بتعاونها مع عدة جهات وتنظيمها لعدة مسابقات متنوعة لتشجيع الشباب على التفاعل معها ، كما انها قدمت مساعدات ملموسة لمشكلة لا يلتفت لها الناس عادة ً عن طريق فعاليات ومقابلات اجتماعية مع فئات مختلفة من الناس وشاركت عدة منشورات توعوية وتحفيزية عبر حسابهم على الإنستغرام.

واوضح الطلاب رسالتهم من خلال حملتهم الاجتماعية بإنه ليس من الضروري ان يكون المحبط قريب او صديق او حتى من عامة الناس وانما قد يكون المحبط هو الشخص نفسه.

ومن جانبهم اكدوا استمرارية الحملة للأسابيع القادمة وتقديم المساعدة والدعم النفسي والمعنوي.

والجدير بالذكر بإن اسم باسل مقتبس من بسل ويحمل معاني شجاعة والشدة التي تريد الحملة ايصالها للمحبط لمساعدته على تخطي الاحباط وتحقيق أهدافه بأريحية.