الفيصل يكرم طلاب وطالبات تعليم مكة الفائزين في آيسف 2022

وهنأ أمير مكة الطلبة والطالبات الفائزين وهم: الطالبة مودة عمر من تعليم مكة والتي حصدت المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوك، ومن تعليم جدة الطالب يوسف خوجة الذي فاز بجائزة خاصة، كذلك الطالبة رفاء قنش الحاصلة على المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية، نظير هذا الإنجاز العالمي، مؤكداً سموه أهمية مواصلة النجاحات بما يُسهم في نهضة دوت الخليج.
وعبّر الطلاب والطالبات الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي سوف يكون لها أثرها البالغ في نفوسهم، وحافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وصولاً لحصد المزيد من الجوائز ورفع علم المملكة عالياً في المحافل العلمية العالمية.
يذكر أن معرض آيسف هذا العام استقطب أكثر من 2000 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.
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