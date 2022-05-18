شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بإعادة تأهيل مرافق الهيئة الملكية للجبيل وينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب مجلس الشورى اليوم -عبر الاتصال المرئي خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهّم السلمي-، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على إعادة تأهيل أو إحلال البنية التحتية ومرافق الهيئة في مدينتي الجبيل وينبع.

جاء ذلك عقب أن استعرض المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، ومن ثم الاستماع إلى رد اللجنة حيال ما تم طرحه من ملحوظات وآراء من قبل أعضاء المجلس.

ودعا المجلس في قراره الذي أصدره اليوم الهيئة بمشاركة القطاع الخاص تهيئة مدينتي رأس الخير وجازان بإنشاء الخدمات والمرافق الأساسية (الإسكان، والتعليم، والصحة)؛ لجذب الأيدي العاملة من المواطنين.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحصيل الإيرادات المتأخرة عن الأعوام السابقة.

إلى ذلك انتقل المجلس لمناقشة ما تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بوضع ضوابط ومعايير موحدة على المستوى الوطني للاعتراف بالتعليم الإلكتروني مع ضرورة متابعة التزام الجهات بذلك لضمان جودة المخرجات، كما دعته لتنظيم ميزانيته بناء على المنصرف الفعلي والعمل على الاستفادة المثلى من الميزانية المعتمدة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدارسة الملحوظات والمرئيات تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442 / 1443هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار المركز السعودي للاعتماد تبني آليات لدعم وتمكين وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس مراكز لخدمات تقويم المطابقة والاعتماد فاعلة وموثوقة ومعتمدة دوليا تمكنها من تقويم ومطابقة المنتجات والخدمات وفقا للمتطلبات الأساسية للمواصفات الوطنية والدولية.

وخلال نقاش تقرير اللجنة دعا عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتحديد معايير الجودة ومنح شهادات الاعتماد لقطاع الأمن السيبراني وذلك لتعزيز أمن وحماية البيانات.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.

وخلال جلسة مجلس الشورى اليوم أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442 / 1443هـ وذلك بعد أن ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

عقب ذلك ناقش المجلس تقارير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقارير السنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للأعوام المالية 1440 / 1441هـ، 1441 / 1442هـ، المتضمن عددًا من التوصيات، حيث تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

ووافق المجلس في جلسته اليوم على مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الرياضة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرًا بشأن اتفاق التعاون حيث تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.