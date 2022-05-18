مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري

محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن .

ويشتمل البرنامج والذي يستهدف ما يقارب 800 مستفيد ، على اربع دورات تدريبية تغطي باقة متنوعة من المجالات التي تضم الإسعافات الأولية ، والأنشطة التعليمية ، والاستشارات النفسية والأسرية والمعالجة بالرسم ، ودورة في الدعم والتمكين وصيانة الحاسب الآلي وإكساب مهاراته المختلفة ، وورشة عمل في تنمية روح ريادة الأعمال لدى المستهدف بهدف تزويده بالمهارات الحياتية والحرف اليدوية مثل الخياطة والتصميم والتطريز ، وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والإتحاد العربي للتطوع .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري .