مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن .
ويشتمل البرنامج والذي يستهدف ما يقارب 800 مستفيد ، على اربع دورات تدريبية تغطي باقة متنوعة من المجالات التي تضم الإسعافات الأولية ، والأنشطة التعليمية ، والاستشارات النفسية والأسرية والمعالجة بالرسم ، ودورة في الدعم والتمكين وصيانة الحاسب الآلي وإكساب مهاراته المختلفة ، وورشة عمل في تنمية روح ريادة الأعمال لدى المستهدف بهدف تزويده بالمهارات الحياتية والحرف اليدوية مثل الخياطة والتصميم والتطريز ، وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والإتحاد العربي للتطوع .
ويأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري .
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