اخبار الخليج – مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يجتمع مع وفد من وزارة الدفاع بدولة الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة‎‎

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