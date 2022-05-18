اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: 61% نسبة الإنجاز بمشروع تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - صرح وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط بأن نسبة الإنجاز بمشروع تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع -المدرج ضمن برنامج عمل الحكومة-، قد بلغت 61%، مشيراً إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، والحد من مشكلة تجمع مياه الأمطار في المنطقة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لموقع عمل المشروع التي رافقه فيها سعادة النائب عبدالرزاق الحطاب ممثل الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية، والوكيل المساعد للطرق المهندس كاظم عبد اللطيف، وعضو مجلس البلدي بالدائرة السادسة السيد خالد جناحي ومقاول المشروع وعدد من مهندسي الوزارة، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع وللتأكد من أن اعمال التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأشغال أن الوزارة انتهت من تنفيذ الأعمال المتعلقة بحماية خطوط الكهرباء واستبدال خط الماء الرئيسي على الطريق رقم 1312، وأضاف الخياط بأنه يجري العمل حالياً على تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار على الطريق المذكور وتوصيلها مع شارع 1311، وكذلك العمل على تنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار على شارع المعترض لتوصيلها بالشبكة القائمة على شارع أم النعسان، بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة الجانبية لعدد من الطرق بالمجمع المذكور.
وأوضح المهندس أحمد الخياط بأن أعمال المشروع تتضمن تطوير طريقي 1311 و1312، وكذلك إعادة رصف عدد من الطرق بالأسفلت منها (1301،1304،1307،1379،1369) إضافة إلى عدد من الطرق في الجزء الشمالي من مجمع913 في المنطقة، وتوفير أرصفة جانبية للمشاة، إنشاء عدد من مواقف السيارات في المساحات المتوفرة، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، وتحسين مستوى الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.
وخلال الزيارة وجه وكيل الوزارة القائمين على المشروع بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل في المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، والعمل على تذليل أية صعوبات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جاسكو بقيمة 863,260 ديناراً بحرينياً (ثمانمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وستون دينارا).
وتهيب الوزارة بقاطني المنطقة التعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية الإرشادية واتباع التحويلات المرورية الموجودة على الموقع وتعتذر عن أي ازعاج خلال فترة تنفيذ المشروع.
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