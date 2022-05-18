اخبار الخليج – «شؤون الأشغال»: 61% نسبة الإنجاز بمشروع تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - صرح‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬بوزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬بمشروع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬بمجمع‭ ‬913‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ -‬المدرج‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة‭-‬،‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬61‭%‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬هو‭ ‬تحسين‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الداخلية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬عليها،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬تجمع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التفقدية‭ ‬لموقع‭ ‬عمل‭ ‬المشروع‭ ‬التي‭ ‬رافقه‭ ‬فيها‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الحطاب‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للطرق‭ ‬المهندس‭ ‬كاظم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬جناحي‭ ‬ومقاول‭ ‬المشروع‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مهندسي‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬اعمال‭ ‬التنفيذ‭ ‬تسير‭ ‬وفقاً‭ ‬للبرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭.‬

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وقال‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬خطوط‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستبدال‭ ‬خط‭ ‬الماء‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬رقم‭ ‬1312،‭ ‬وأضاف‭ ‬الخياط‭ ‬بأنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المذكور‭ ‬وتوصيلها‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬1311،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬شبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬المعترض‭ ‬لتوصيلها‭ ‬بالشبكة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬أم‭ ‬النعسان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬الأرصفة‭ ‬الجانبية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬بالمجمع‭ ‬المذكور‭.‬

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وأوضح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخياط‭ ‬بأن‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬تتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬طريقي‭ ‬1311‭ ‬و1312،‭ ‬وكذلك‭ ‬إعادة‭ ‬رصف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬بالأسفلت‭ ‬منها‭ (‬1301،1304،1307،1379،1369‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬مجمع913‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتوفير‭ ‬أرصفة‭ ‬جانبية‭ ‬للمشاة،‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬لتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الإنارة،‭ ‬وتوفير‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬واللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬اللازمة‭ ‬ووضع‭ ‬حواجز‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬ذلك‭. ‬

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وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬وجه‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬حسب‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المتفق‭ ‬عليه،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬أية‭ ‬صعوبات‭ ‬أو‭ ‬معوقات‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التنفيذ‭.‬

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وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬ترسية‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬جاسكو‭ ‬بقيمة‭ ‬863‭,‬260‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ (‬ثمانمائة‭ ‬وثلاثة‭ ‬وستون‭ ‬ألفاً‭ ‬ومائتان‭ ‬وستون‭ ‬دينارا‭).‬

وتهيب‭ ‬الوزارة‭ ‬بقاطني‭ ‬المنطقة‭ ‬التعاون‭ ‬والتقيد‭ ‬بالإشارات‭ ‬التحذيرية‭ ‬الإرشادية‭ ‬واتباع‭ ‬التحويلات‭ ‬المرورية‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬وتعتذر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ازعاج‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭.‬