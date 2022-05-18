اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الفريق‭ ‬طيار‭ ‬مارتن‭ ‬سامبسون‭ ‬Martin Sampson‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الدفاع‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬18‭ ‬مايو‭ ‬2022م‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬صاحب‭ ‬المعالي‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بكبير‭ ‬مستشاري‭ ‬الدفاع‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬معاليه‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والتعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬طيار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين