اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق طيار مارتن سامبسون Martin Sampson كبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق له، بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح اليوم الأربعاء 18 مايو 2022م.
وفي بداية اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقوات المسلحة البريطانية، حيث أشاد معاليه خلال اللقاء بعمق علاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك خاصة في المجال العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين
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