” الأمير عبدالعزيز بن طلال ” يزور مخيم الزعتري ويطلع على جهود مركز الملك سلمان الإغاثي

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محمد بن مسعود - الدمام - زار الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( الأجفند) والوفد المرافق ، المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين ،
وذلك ضمن زيارة سموه للأردن للوقوف على المشاريع والشراكات التنموية الخاصة بالبرنامج في المملكة الاردنية .
وكان في استقبال سموه ، مدير فرع المركز بالأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم ، والذي قدّم شرحاً موجزاً عن الخدمات التدريبية والتعليمية التي يقدمها المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري ، بالإضافة للخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة هناك .
يُذكر أن زيارة الأمير عبدالعزيز بن طلال قد وافقت تدشين البرنامج التطوعي الثامن والتاسع ، والذي يتخلله تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والدعم والتمكين ويستمر لمدة أسبوع ، حيث يستهدف 800 مستفيداً .
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