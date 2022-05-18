“نقودلت” تحصد جائزة النسخة السعودية من مبادرة “Visa في كل مكان 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن الفائزين بجوائز النسخة السعودية من مبادرة “Visa في كل مكان 2022″، برنامج الابتكار العالمي والمنافسات الذي يجمع الشركات الناشئة وشركات التقنية المالية، وذلك خلال أمسية احتفالية أقيمت يوم أمس في “مركز التقنية المالية لفنتك السعودية” (Hub by Fintech Saudi) الواقع في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.

وحلّت “نقودلت” بالمركز الأول وفازت بجائزة مالية قدرها 200 ألف ريال (53 ألف دولار). كما ستحصل منصة التقنية المالية المخصصة لإدارة النفقات على مقعد في التصفيات النهائية الإقليمية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لمبادرة “Visa في كل مكان” المقررة بتاريخ 17 يونيو 2022، والمنافسة على جوائز إجمالية تصل قيمتها 170 ألف ريال (45 ألف دولار).

وتعتبر “نقودلت” التي تأسست عام 2021 على يد رئيسها التنفيذي محمد ملياني، منصة رقمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة نفقاتها ومشترياتها وتسجيل الفواتير مباشرة من خلال البطاقات المخصصة للشركات.

وشملت قائمة الشركات التي تم تكريمها كلاً من “تموّل” والتي حلّت بالمركز الثاني وحصلت على جائزة مالية قدرها 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، فيما حلّت “ادفع باي” بالمركز الثالث ونالت جائزة مالية بقيمة 100 ألف ريال (27 ألف دولار). كما حازت “ادفع باي” على أكبر عدد من أصوات الجمهور، لتفوز بجائزة تصويت الجمهور وجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال (13 ألف دولار).

وفي هذا السياق، قال علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة العربية السعودية: “شهدنا خلال العام الماضي تطوراً هائلاً لقطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ونظراً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع، أسعدتنا الشراكة مع “فنتك السعودية” التي قادت إلى إطلاق مبادرة ’Visa في كل مكان‘ في المملكة للمرة الأولى. وتنسجم هذه الخطوة مع التزام Visa بدعم المبتكرين الساعين لتطوير حلول تتيح إجراء معاملات مالية سلسة في كل مكان. وبهذه المناسبة، يسعدنا الإعلان عن الشركات الفائزة بجوائز المبادرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الفائز بجائزة تصويت الجمهور. ونحن فخورون بمشاركة نخبة من الشركات الناشئة في نسخة هذا العام من المبادرة. ونتقدم بأحر التهاني لكافة الفائزين آملين لشركة “نقودلت” كل التوفيق خلال مشاركتها بالنهائيات الإقليمية”.

من جانبه، قال نزار الحيدر، المدير المكلف لـ “فنتك السعودية”: “تتوافق شراكتنا مع مبادرة “Visa في كل مكان” مع دورنا في فنتك السعودية المتمثل بدعم وتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في المنطقة. كما سُعدنا برؤية حلول التقنية المالية المبتكرة المقدمة من المشاركين، ونود أن نهنئ “NQODLET” حصولهم على المركز الأول ونتطلع لتمثيلهم للمملكة العربية السعودية في النهائيات الإقليمية”.

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واستعرض جميع المتأهلين للتصفيات النهائية حلولهم لتحديات الدفع المستقبلية أمام لجنة من الخبراء تضمنت:

● أحمد الشمري، الشريك العام في الشركة السعودية لمشاريع التقنية STV

● لطيفة الوعلان، مدير عام “شركة إنديفور السعودية”

● أمل دخان، الشريكة في “Global 500”

● علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة العربية السعودية

● أليكس ماكري، رئيس الشراكات الاستراتيجية والتقنية المالية والمشاريع لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Visa

● ثيريشيني بيتر، نائب رئيس التخطيط والتحليل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة Visa

وركزت المسابقة هذا العام على المنتجات التي توفر حلولاً مبتكرة للمدفوعات وحلولاً تجارية متقدمة للمستهلكين والشركات، ضمن المجالات التالية: حلول تمكين الخدمات الرقمية وجهات الإصدار الرقمية؛ حلول الإصدار الرقمي؛ وحلول إضافة القيمة المخصصة للتجار و / أو المستهلكين على مستوى التمويل؛ والمنتجات والحلول الداعمة لانتعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وإلى جانب الجائزة النقدية، ستحصل “نقودلت” أيضاً على مقعد في التصفيات النهائية الإقليمية لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي الحصول على فرصة المشاركة في المسابقة العالمية النهائية والتي ستجمع الفائزين من مناطق آسيا المحيط الهادئ، وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، والتي سيتم بثها مباشرة عبر مدونة “تك كرانش” (TechCrunch) من دولة قطر في نوفمبر 2022.