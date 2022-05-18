4646 ألف مستفيد من خدمات مركز طب الأسنان بالقريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

قدّمت عيادات مركز طب الأسنان التخصصي بالقريات خدماتها 4646 مستفيداً، وذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من عيادات طب الأسنان الأولية 4410 مستفيدين، وعدد المستفيدين من عيادات طب الأسنان للأطفال 1101 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من عيادات تقويم الأسنان 1442 مستفيداً.

وبينت “صحة القريات” أن عدد المستفيدين من عيادات جراحة الوجه والفكين بلغ 899 مستفيداً، إضافة إلى 1205 مستفيدين من عيادات علاج جذور وعصب الأسنان، وكذلك 1101 مستفيد من عيادات الأطفال.

وأضافت أن جراحات الفم التي أُجريت خلال نفس الفترة بلغ عددها 50 عملية، إضافة إلى 28 عملية في عيادات الأطفال.