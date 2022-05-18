انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضة بجامعة جدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

انطلقت اليوم بجامعة جدة، أعمال المؤتمر الدولي الأول لعلوم الرياضة تحت شعار “علوم الرياضة: اقتصاد، صحة، أسلوب حياة”، بحضور معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وذلك بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة بفرع الفيصلية بجدة.

وتأتي مبادرة الجامعة لتنظيم المؤتمر الذي يشارك فيه باحثون وباحثات ومتحدثون ومتحدثات من داخل وخارج المملكة ويستمر يومين، ليكون مؤتمرًا دوليًا دوريًا يحقق الريادة الدولية للمملكة في علوم الرياضة للإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية الوطن، وتماشيًا مع إنجازات رؤية المملكة 2030م، وما حققته في دعم الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التحول الوطني وتطوير الصحة والتعليم والقدرات البشرية.

وفي كلمة افتتاحية لرئيس جامعة جدة، عبر فيها عن سعادته باستضافة الجامعة للمؤتمر، وقال: نحن اليوم نتحدث عن تحول كبير يحدث في مجال الرياضة بالمملكة، وذلك من خلال المشاركات الواسعة للمملكة على مستوى الجنسين، مؤكدًا أن هذه النقلة التي حدثت في وقت وجيز تتطلب منا جميعًا وبالذات القطاعات ذات الصبغة العلمية المعرفية كثير من الجهد والدعم والمساندة في هذه النقلة الكبيرة.

عدا ذلك ألقى عميد كلية علوم الرياضة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور بد بن عبدالرحمن اليوبي كلمة أوضح فيها، أن المؤتمر يأتي لتحقيق مستهدفات جامعة جدة المنبثقة من رؤية الجامعة السعودية، مشيرًا إلى أن المؤتمر استقطب العديد من العلماء على مستوى العالم لمناقشة أبرز القضايا المحلية والعالمية التي تعنى بشؤون الرياضة.

بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور علي بن عبدالله الجفري كلمة أشار فيها إلى أن عدد الباحثين والباحثات اللذين سجلوا في موقع المؤتمر تخطى الـ 700 مشارك من تسع عشرة دولة في خمسة محاور تمثلت في الرياضة النسائية: تجارب محلية وعربية ودولية، والرياضة الصحية وبرنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتأثيره على صناعة الرياضة، والحوكمة في المجال الرياضي وانعكاساتها في الحد من مظاهر الفساد في المنظمات الرياضية، وتأثير الإعلام الرياضي والعلوم الإنسانية والاجتماعية على الإنجاز الرياضي.

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وبين الدكتور الجفري أن اللجنة العلمية للمؤتمر قامت بمراجعة وتحكيم 245 بحثًا، قُبل منها 139 بحثًا، حيث ستعرض في البهو الرئيسي من خلال الشاشات الذكية في يومي المؤتمر.

بعدها جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشركاء مع جامعة جدة.

وفي الختام شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي تطور الرياضة في المملكة، ومن ثم جرى تكريم أولى خريجات الرياضة في المملكة لبكالوريوس التربية البدنية، ودبلوم الصحة واللياقة، وماجستير الصحة واللياقة.