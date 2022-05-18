أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , بمكتبه اليوم، سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان فيلالونا الونتو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً بالمملكة. وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات الطيبة بين البلدين.

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