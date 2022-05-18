روسيا تعلن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت موسكو الأربعاء طرد 34 “موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية” ردا على خطوة مماثلة شملت طرد دبلوماسيين روس من فرنسا في إطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “34 موظفا في البعثات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا أعتبروا أشخاصا غير مرغوب فيهم” مضيفة أن أمامهم أسبوعين لمغادرة البلاد. أخبار قد تهمك

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