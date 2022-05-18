“توقفت بسببها الرحلة “.. شاهد: مشادة كلامية بين “مُضيف” ومسافرة أفريقية على متن طائرة مصرية  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: تداول مغردون مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع مشادة كلامية على متن طائرة مصرية أدت إلى توقف الطائرة عن الإقلاع. وفى التفاصيل ، وقعت مشادة بين مسافرة إفريقية تتحدث العربية ومضيف مصري بسبب جلوس الراكبة على غير المقعد المخصص لها ورفضها تعليمات الموظف بالتوجه لمقعدها. وأظهر الفيديو قيام الراكبة بالتطاول على المضيف إذ قالت له: “لو جه أبوك مش هقوم من مكاني”، ليرد المضيف قائلًا إنه سيبلغ قائد الطائرة التي لم تقلع بعد بالتوقف لتحرير محضر للراكبة. أخبار قد تهمك

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