اخبار الخليج – أحمد الفضالة مديرًا عامًا لنادي ابراهيم خليل كانو الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - قرر رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين السيد أحمد محمد البنا تعيين السيد أحمد الشيخ عبدالله الفضالة مديراً عاما لنادي ابراهيم خليل كانو الاجتماعي الذي قامت ببنائه عائلة كانو الكريمة، تبرعا منها لكبار المواطنيين من السيدات والرجال من أهالي مدينة المحرق لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والثقافية والتدريبية والاجتماعية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين « أن تعيين أحمد الفضالة مديرا عاما لنادي ابراهيم خليل كانو الاجتماعي، يأتي في اطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وضعت لإدارة النادي بما يتماشى مع الفكر الاداري المتقدم لمثل هذه المؤسسات، خاصة وأن السيد احمد الفضالة دبلوماسي عريق متقاعد من العمل بالأمانة العامة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد عمل بجهد كبير في خدمة البحرين والمنظومة الخليجية لمدة 40 عاما».

وأشار إلى أن «نادي ابراهيم خليل كانو الاجتماعي سيشهد في الفترة المقبلة بإذن الله عملا دؤوبا خاصة وان الأوضاع قد أصبحت مهيئة تماما للعمل بعد تجاوزنا أزمة كورونا (كوفيد 19)، بالنظر إلى أن مقر النادي بما فيه من مرافق وامكانيات تم تخصيصها بشكل يتيح الاستفادة القصوى من الطاقات التي يزخر بها كبار السن المتقاعدين بما يتيح الفرص لتنفيذ البرامج بأنواعها المختلفة وإقامة الفعاليات التي تلبي رغبة أعضاء النادي».