كورونا اليوم ..602 إصابة و556 حالة تعاف

محمد بن مسعود - الدمام - وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 65,096,508 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات. وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاما فما فوق لمن يرغب،وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى. أخبار قد تهمك ويُمكن حجز موعد لأخذ الجرعة عن طريق تطبيق صحتي عبر الرابط: https://smex-ctp.trendmicro.com. وذكرت وزارة الصحة، أن الجرعة التنشيطية الأولى مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية. وأوضحت «الصحة» أن الجرعة التنشيطية تستهدف ثلاث فئات، وهي: الجميع من عمر 16 سنة وأعلى، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن. أما عن أهمية الجرعة التنشيطية فبينت «الصحة» أنها تتمثل في: رفع المناعة للوقاية من العدوى، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة عالية تتجاوز 70% في حال الإصابة، والحماية من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل.

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