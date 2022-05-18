الأمير خالد الفيصل يكرم طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة وجدة الفائزين بجوائز (آيسف 2022)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , اليوم , طلاب وطالبات تعليم مكة المكرمة وجدة الفائزين بجوائز معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.

وهنأ سموه الطلبة والطالبات الفائزين وهم: الطالبة مودة عمر من تعليم مكة التي حصدت المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوك، ومن تعليم جدة الطالب يوسف خوجة الذي فاز بجائزة خاصة، والطالبة رفاء قنش الحاصلة على المركز الرابع في مجال التقنيات الهندسية، نظير هذا الإنجاز العالمي، مؤكدآ سموه أهمية مواصلة النجاحات بما يُسهم في نهضة الوطن.

وعبّر الطلاب والطالبات الفائزون عن شكرهم للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي سوف يكون لها أثرها البالغ في نفوسهم، وحافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وصولاً لحصد المزيد من الجوائز ورفع علم المملكة عالياً في المحافل العلمية العالمية.

الجدير بالذكر أن معرض آيسف هذا العام استقطب أكثر من 2000 مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ16 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.