أمير مكة يستقبل رئيس المحكمة العمالية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس المحكمة العمالية بجدة الشيخ أحمد الزهراني. واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال المحكمة ودورها في تنظيم العلاقات ما بين العامل وصاحب العمل ، وتطبيق أحكام اللوائح والقوانين التي تنظم هذه العلاقة إلى جانب النظر في حقوق العمال وواجباتهم والقضايا التي تتعلق بالأجور وعقود العمل .

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