تصدرت مكة المكرمة المدن الأشد حرارة اليوم الأربعاء وفقا لبيانات المركز الوطني للأرصاد، حيث بلغت الدرجة العظمى 45 درجة فيما سجلت 7 مدن أخرى درجات حرارة فوق مستوى 40 درجة. أعلى المدن حرارة اليوم مكة المكرمة 45 المدينة المنورة 43 بريدة 41 الخرج 41 ينبع 41 العلا 41 الأحساء 41 حفر الباطن 41



كانت هذه تفاصيل خبر 8 مدن سعودية تزيد فيها الحرارة عن 40 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.