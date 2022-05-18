رئيس المشيخة الإسلامية بكوسوفا يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

زار رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بجمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وتجوّل الشيخ ترنافا بمرافق المجمع وخطوط الإنتاج ، واستمع لشرح مفصل عن مراحل الطباعة وآليات عمل المجمع، مشيدًا بما رآه من عمل متقن وجهود كبيرة لخدمة القرآن الكريم، وإصدار أكثر من 350 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمة كلمات القرآن الكريم لأكثر من 80 لغة عالمية، ومنها اللغة الألبانية، وزعت لكل دول العالم، ترجمت عناية المملكة وقيادتها بالقرآن الكريم.

ونوّه بما قامت به المملكة في دول البلقان من إهداء مليون نسخة من المصحف الشريف في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا والجبل الأسود، والتي أسعدت قلوب ونفوس الشعوب الإسلامية حول العالم.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ 100% حيث بلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويًا، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخرة وغير القابلة للتزوير، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات القرآن الكريم إلى ما يقارب 80 لغة عالمية.