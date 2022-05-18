صندوق الاستثمارات العامة يشتري 5% من أسهم Nintendo

محمد بن مسعود - الدمام - اشترى صندوق الاستثمارات العامة ، حصة 5% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية Nintendo.
وكان صندوق الثروة السيادي للمملكة قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو خلال العامين الماضيين، حيث الخليج 365 أن استثمر في شركة Activision التي سعت مايكروسوفت للاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.
وكشف صندوق الاستثمارات العامة في فبراير الماضي عن حصص تزيد عن 5٪ في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان، هما Capcom، الشركة وراء سلسلة Street Fighter و Resident Evil، وشركة Nexon المزودة للألعاب عبر الإنترنت، والتي تقف وراء لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter، بقيمة تفوق المليار دولار للصفقتين.
تقوم Nintendo بتطوير ألعاب الفيديو وأجهزتها. وقد تأسست في العام 1889 باسم Nintendo Karuta على يد الحرفي Fusajiro Yamauchi، وأنتجت في الأصل أوراق لعب hanafuda المصنوعة يدويًا.
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