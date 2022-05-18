اخبار الخليج – إدانة شاب بحريني بتزوير فحص كورونا.. السجن سنة وغرامة 500 دينار

محمد بن مسعود - الدمام - حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس شاب بحريني لمدة سنة وتغريمه 500 دينار، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات في قضية موظف يبلغ من العمر 26 سنة، اشترك بتزوير شهادة الفحص الخاص بفايروس كورونا المستجد.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وعدم وجود اسبقيات لجرائم عمدية بحق المتهم ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة، فإنها تشمل قضائها بإيقاف عقوبة الحبس

وخلال الجلسة السابقة حضر محامي مع المتهم وذكر ان موكله كان توجه لجسر الملك فهد لإيصال صديقة الخليجي، الذي اوهمه بانهما سيجريان الفحص بشكل سريع على الجسر، الا أن صديقه الخليجي ورطه دون علمه.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 28 يناير 2022 اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بالسجل الإلكتروني الرسمي، أن أمد ذلك المجهول ببياناته الشخصية فاصطنع على غرار الصحيح شهادة فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنسوب الصدور لوزارة الصحة بمملكة البحرين.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما ذكر الشاهد (رجل أمن) إلى أنه في يوم الواقعة 28 يناير 2022 تلقى اتصالا من عيادة الجانب السعودي للجسر بشأن ضبط المتهم يقدم شهاده فحص (بي سي آر) من خلال هاتفه، وتبين أنها مزورة وذلك من خلال مسح الباركود.

وأوضح الشاهد أن المتهم كان متوترا حينها، وقر لهم في البداية أن الشهادة صحيحة وأنه أجرى الفحص في التاريخ المبين فيها، وعليه تم التأكد إذ قام الشاهد بالتواصل مع عيادة الجانب البحريني الذين أكدوا أن آخر فحص أجراه المتهم كان في 21 يناير 2022، فعاود سؤال المتهم فأصر الأخير أن الفحص صحيح، وللتأكد تماما قامت الإدارة الأمنية بالتواصل مع المستشفى الذي ظهر اسمه على أنه مركز الفحص في المحرر المزور، فأكد المستشفى أن الفحص غير صحيح، وحينها قر المتهم بارتكاب الواقعة.

المصدر: علي طريف