اخبار الخليج – د. المضحكي تحاور منتسبي «الحقوق» في جامعة البحرين بشأن المزيد من التطوير والتحسين

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، لقاءً مفتوحاً مع أكاديميي كلية الحقوق وإدارييها في قاعة مركز التعلم الإلكتروني بحرم الجامعة في الصخير، وذلك يوم الثلاثاء (17 مايو 2022م)، حيث رحبت رئيسة الجامعة بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكلية، مشيدة بجهودهم في الارتقاء بمستويات التعليم، لتخريج كوادر كفوءة في مختلف برامج الكلية.

وأشادت د. المضحكي بمخرجات الكلية وأولئك الذين تسنموا أرقى المناصب في مختلف المواقع في ما يزيد على عقدين من عمر الدراسات القانونية في جامعة البحرين، منوهة بالمناهج الرصينة، والطاقات البارزة، التي أسهمت في خلق صورة ذهنية مشرقة للكلية وطلبتها سواء في المرحلة الجامعية الأولى أم في مرحلة الدراسات العليا.

وخلال اللقاء – الذي استمر ساعة كاملة – تحدث منتسبو الكلية عن طموحاتهم للنهوض بالجوانب الإدارية والأكاديمية، ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه، ورؤاهم لمستقبل كلية الحقوق بصفة خاصة، والجامعة الوطنية بصفة عامة، ودار الحوار في عدة نقاط من بينها: دعم البحث العلمي، وتطوير الأقسام الأكاديمية، وإجراء المزيد من التيسير في العملية الأكاديمية.

وشارك في الإجابة عن أسئلة منتسبي الكلية – إلى جانب رئيسة الجامعة – كل من نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، ونائب الرئيس لخدمة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد.

وعبرت د. المضحكي عن سعادتها باللقاء مع منتسبي كلية الحقوق، مؤكدة أن اللقاءات مع مختلف الكليات والدوائر تهدف إلى تعزيز منظومة الاتصال والتفاهم بين مختلف مستويات الجهاز الإداري، في سبيل تحسين الأداء وتحقيق تطلعات الجامعة الوطنية.

وتقدم كلية الحقوق – التي تعود بواكير تأسيسها إلى العام 1999م – برنامج بكالوريوس الحقوق، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في القانون العام، وبرنامج الماجستير في القانون الخاص، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص.