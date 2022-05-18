بالصور : نيابةً عن الملك ولي العهد يرعى المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين بين فريقي الهلال والفيحاء غدٍ الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق/ صقر الغامدي:

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه يرعى سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله غدٍ الخميس المباراة الختامية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال من العاصمة الرياض والفيحاء من المجمعة وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” بالجوهرة المشعة” بمحافظة جدة عند الساعة 9:00 مساءً.

إستعدادات الفريقين الهلال والفيحاء لهذه المباراة الختامية أدى لاعبو الهلال مرانهم الرئيس؛أمس الثلاثاء إستعدادًا لمواجهة الفيحاء, مساء غدٍ الخميس؛ في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين, حيث ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني” رامون دياز “في المران على الجوانب التكتيكية لاوالفنية وأشتمل المران على: تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية.

من جهتها غادرت بعثة الفريق الهلالي مساء أمس الثلاثاء إلى ” جدة”, على أن يختتم تحضيراته الميدانية بمران مغلق يجريه مساء اليوم؛ تأهبًا لخوض النهائي غدٍ الخميس.

من جهتها وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاءإلى مدينة جدة ظهر أمس الثلاثاء، حيث أجرى الفريق تمرينه الرئيس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية” الجوهرة المشعة” الرديف, بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش. وتضمنت الحصة تمارين إستراجاعية وتمارين لياقية وتكتيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش, تبع ذلك محطات فنية متعددة, قبل أن يفرض السيد رازوفيتش مناورة على منتصف الملعب تضمنت النهج التكتيكي لمواجهة

الهلال.

من جانب آخر يعقد عصر اليوم الإربعاء المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية على فندق ماريوت جدة لمدربي الفريقين مدرب الهلال ” رامون دياز” ومدرب الفيحاء ” السيد رازوفيتش” للتحدث المباراة النهائية وخططهم التكتيكية ونهجهم الذي سيتخذونه في المباراة المباراة الختامية غدٍ الخميس.

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الرصيد من هذه البطولة.

بينما الفيحاء هذه المرة الأولى له يصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والذي يعتبره وسام شرف له الحضور في هذه البطولة والتي تحمل أسم شرف كبير وغالي بالنسبة لفريق الفيحاء سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه ورعاه وأطال في عمره ويأمل الفيحاء أن يحقق كأس هذه البطولة كما أن الخليج 365 حققها فريق الفيصلي العام الماضي.

وسيقوم سمو ولي العهد حفظه الله في نهائي كأس خادم الحرمين عقب نهاية هذه المباراة بتتويج الفريق الفائز بهذه البطولة والميداليات الذهبية وتسليم الفريق صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.