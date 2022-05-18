جازان تستضيف بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 7 منتخبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-صقر الغامدي:

تستضيف مدينة جازان بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية، وذلك خلال الفترة من 18-23 مايو الجاري بمشاركة 7 منتخبات هي الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، فلسطين ولبنان بجانب المنتخب الوطني صاحب الضيافة.

وكانت قرعة البطولة أجريت في 26 أبريل الماضي وحل فيها المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثانية مع منتخبي البحرين وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، الكويت، عمان ولبنان.

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات يوم الأربعاء المقبل بإقامة 3 مواجهات تجمع منتخبنا الوطني مع فلسطين، في حين تلتقي الإمارات مع عمان والكويت مع لبنان.

ويفتتح منتخبا عمان والكويت مباريات الجولة الثانية التي تشهد مواجهة البحرين مع فلسطين ولبنان مع الإمارات.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات تقام مواجهات الإمارات مع الكويت، البحرين مع فلسطين ومنتخبنا الوطني مع البحرين.

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وكان الاتحاد السعودي أنهى تجهيز ملعب جازان الشاطئي بالتعاون مع إمارة منطقة جازان خلال 4 أيام بسعة 2210 مشجع، حيث يقع الملعب شمال الكورنيش الشمالي.

كما تقرر أن يكون الدخول لمباريات البطولة مجانًا للأفراد والعوائل، مع تواجد عدد من الفعاليات الفلكلورية والعروض الترفيهية.

يذكر أن المملكة استضافت خلال الفترة الأخيرة عدد من البطولات المقامة تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، وهي كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا وكأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.