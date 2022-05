هذا ما سيحدث للجسم عند تناول «الخيار» يومياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

رصد العلم فوائد لا يمكن أن يتوقعها الكثيرون لتناول الخيار، بما في ذلك المساعدة في تجنب مشاكل الجهاز الهضمي، إضافة إلى أثر جانبي واحد يمكنه الحدوث حال تناول الكثير منه.

موقع Eat This, Not That رصد عددا من الفوائد المذهلة للخيار وكذلك آثاره الجانبية المحتملة:

1.يمكن أن يمنع الإصابة بداء السكري

عند محاولة تجنب مرض السكري، من الأفضل البدء في ضبط نظامك الغذائي – تجنب الكربوهيدرات عالية المعالجة، وتجنب المشروبات السكرية، واللحوم الحمراء، وفقا لهارفارد هيلث.

2. يجعلك أكثر رطوبة

وفقا لمراجعة فرنسية وبريطانية نشرتها Nutrients، فإن الخيار يحتوي على أكثر من 95% ماء – ما يعني أنه بالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة مقرمشة، فإنك تحصل أيضا على الماء أثناء تناول الخيار.

3. يساعد في إنقاص الوزن

هناك عدد من الطرق التي يتخذها الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن عندما يتعلق الأمر بإجراء تعديلات على وجباتهم الغذائية.

إحدى الخطوات التي يجب اتخاذها هي إضافة الخيار، لأنه غذاء صحي يساعد في تعزيز فقدان الوزن. يحتوي كوب واحد من شرائح الخيار على 16 سعرة حرارية فقط.

4. يجنبك التعرض للإمساك

ذكرت دراسة نشرت في مجلة Fitoterapia من جامعة Jadavapur، أن بذور الخيار، التي يوجد منها الكثير، تساعد على “منع الإمساك”، ولها “تأثير تبريد” على الجسم.

وتوصي كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا بإضافة الخيار إلى مجموعة متنوعة من الأطباق للمساعدة في تخفيف الإمساك.

5. يمكن أن يمنع الانتفاخ

بفضل محتواه المائي العالي، يعد الخيار رائعا في الحفاظ على رطوبتك، ولكنه أيضا مفيد في المساعدة على التخلص من احتباس الماء الزائد أيضا، مما يعني أنك ستتجنب الانتفاخ بعد تناول الخيار.