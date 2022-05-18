تراجع أسعار الذهب محلياً.. والأوقية عند 6780 ريالاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب، اليوم، في السوق المحلية، تراجعا ملحوظا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 217.98 ريالا، أي ما يوازي 58.13 دولارا، كما بلغ سعر الجرام عيار 22 مبلغ 199.82 ريالا/ 53.28 دولارا.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارا في المملكة سعر 190.73 ريالا/ 50.86 دولارا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فبلغ 163.49 ريالا/ 43.60 دولارا.

ووصل سعر أوقية الذهب “بيع” إلى 6780 ريالا/ 1808 دولارات، أما سعر الشراء للأوقية فبلغ 6783.75 ريالا/ 1809 دولارات.

أما سعر الجنيه الذهب عيار 21 فسجل 1525.88 ريالا/ 406.90 دولارا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، إذ خفف تراجع الدولار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.56 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.50 دولار للأوقية.

وواصل الدولار خسائره لليوم الرابع متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية.