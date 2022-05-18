زعيم كوريا الشمالية يوبخ مسؤولي بلاده لـ “فشلهم في الاستجابة المناسبة” لأزمة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وسائل إعلام رسمية، أن رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون قام بتوبيخ مسئولين كبار بسبب فشلهم في الاستجابة بشكل مناسب لتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن الرئيس الكوري قام أثناء ترؤسه اجتماعا لحزب العمال الحاكم، بتوجيه وصلات من التوبيخ الشديد لعدد من المسؤولين بسبب تقاعسهم عن التصدي للفيروس في مراحله الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن كيم أكد في اجتماع رئاسة المكتب، أن عدم النضج في التعامل مع الأزمة منذ المراحل المبكرة والاستجابة المتراخية من جانب كبار المسئولين في البلاد كشف تماما عن نقاط ضعف لدى كثير من أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن بلاده ستواجه الكثير من المصاعب في الفترة المقبلة بسبب تعامل بعض المسؤولين مع الأزمة، وعدم التعامل بجدية في تنفيذ حملات مكافحة الفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية ، تسجيل وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الوفيات التي تم تسجيلها كانت نتيجة الحمى، وذلك بعد أيام على إعلان بيونج يانج تسجيلها أول إصابة بالفيروس.

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فيما أمر الرئيس كيم جونج أون، بتعبئة فورية للجيش لحل مشاكل تتعلق باحتياطي الأدوية في البلاد، مطالبًا اللجنة العسكرية بالعمل فورًا على تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة، معتبرًا أن الأوامر لم تُنفذ حتى الآن بشكل صحيح، وأن الأدوية لم يجر توفيرها بالشكل اللازم للصيدليات.

ويحذر الخبراء من أن كوريا الشمالية ستواجه صعوبة كبيرة في التصدي لانتشار واسع للفيروس، خاصة في غياب اللقاحات المضادة مع عدم القدرة على إجراء فحوصات على شرائح واسعة من الشعب.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه السلطات الصحية، أكثر من 232 ألفا و880 شخصا يعانون من أعراض الحمى في جميع أنحاء البلاد و6 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 حالة.