انضمام جامعة نجران للفهرس السعودي الموحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

أبرمت جامعة نجران مع مكتبة الملك فهد الوطنية أمس، اتفاقية انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد ( فهارس).

ومثّلَ الجامعة بالتوقيع على الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد بن علي السريعي، فيما مثَّلَ المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد عثمان بن محمد الأسمري، بحضور نائب المشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية سليمان المسعود، وعميد شؤون المكتبات بالجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل مرعي.

وأوضح الدكتور آل مرعي أن الفهرس السعودي الموحد يعد أحد أهم برامج البنى التحتية للنظام الوطني للمعلومات، الهادف إلى تطوير وخدمة المكتبات، ومراكز المعلومات السعودية، بمختلف أنواعها تحت مظلة مشتركة وتفاعلية، لتقديم خدماته لكل المستفيدين الأعضاء، مما يعزز قدرات مكتبة الوطن على القيام بدورها المأمول منها، مبيناً أن خدمات الفهرس تأتي في صميم وظيفة المكتبة الوطنية ونظامها الأساسي.

وأشار إلى أن الفهرس الموحد يقدم خدمة التدريب والتأهيل بحيث سيتم توفير خدمات التدريب والتأهيل لفريق عمل المكتبات المشاركة وتقديم الاستشارات الفنية والتخطيط لمشروعات التطوير، وضبط جودة قواعد بيانات المكتبات السعودية، إضافة إلى خدمات أخرى تخدم المكتبات السعودية وتعود بالفائدة على الجميع.