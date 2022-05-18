ارتفاع أسعار النفط.. و«برنت» يسجل 113.08 دولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الأربعاء، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيًا لبعض أشد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1% إلى 113.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4% إلى 114.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة «رويترز».
وأشارت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي.
العقود الآجلة للخام الأمريكي، أنهت تعاملات الثلاثاء عند مستوى أعلى من عقود برنت للمرة الأولى منذ مايو.
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