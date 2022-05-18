فيديو.. بعد تداول مقطع منع العاملات من الجلوس خلال فترة الدوام.. «الموارد البشرية» تعلق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر شكوى مواطنة من قيام مدربون أجانب في أحد مولات الرياض “مطعم محل عطور” بمنع العاملات من الجلوس خلال فترة الدوام.

وقال أحد المغردين إن المديرون بهذا المول التجاري يجبر العاملات السعوديات على الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا، موضحاَ أن ساعات الدوام تبدأ من 2 ظهراً إلى 11 مساءً.

وأوضحت الموارد البشرية عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.