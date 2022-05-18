محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر شكوى مواطنة من قيام مدربون أجانب في أحد مولات الرياض “مطعم محل عطور” بمنع العاملات من الجلوس خلال فترة الدوام.
وقال أحد المغردين إن المديرون بهذا المول التجاري يجبر العاملات السعوديات على الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا، موضحاَ أن ساعات الدوام تبدأ من 2 ظهراً إلى 11 مساءً.
وأوضحت الموارد البشرية عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بعد تداول مقطع منع العاملات من الجلوس خلال فترة الدوام.. «الموارد البشرية» تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.