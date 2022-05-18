شاهد.. لحظة ضبط «أمانة الرياض» لكميات من المعسل و التنباك بمصنع تديره عمالة مخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

ضبطت أمانة الرياض عمالة غير نظامية تقوم بتصنيع المعسل والتنباك بطرق بدائية وفي مكان خفي مبتعدة عن أعين الرقابة.

ونشرت “أمانة الرياض” على حسابها الرسمي بموقع “يوتير”، يظهر لحظة اقتحام المصنع ، وضبط كميات كبيرة من المعسل والتنباك.

وأوضحت الأمانة أن المصنع كان له باب سري، تم وضعه من قبل العمالة المخالفة ، داخل دولاب.

وأشارت الأمانة إلى أنه بعد البحث والتحرّي أطاحت غرفة العمليات المشتركة بالمخالفين وتمّت مصادرة الكميات المضبوطة، وأغلقت الموقع، واستدعت مالكه لمخالفته الإجراءات النظامية.