محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أوضح ذلك رئيس بلدية العيص المهندس نايف بن عبد الله الحازمي أن بلدية محافظة العيص قامت خلال الربع الأول من العام 2022 م بمعالجة 230 بلاغا و رفع 450 طن مخالفات و17 حاجزا خرسانيا وإصلاح 212 مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة، وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري للمحافظة.
وأضاف الحازمي أنه في مجال صحة البيئة نفذت البلدية 809 زيارات تفتيشية للمحلات التجارية والمطاعم والأسواق تمت خلالها مخالفة 21 محلا تجاريا، مؤكدا حرص البلدية على رفع مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات البلدية للمواطن والمقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر جهود بلدية محافظة العيص خلال الربع الأول لعام 2022 لتحسين المشهد الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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