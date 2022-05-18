“إضاءات حول البرنامج الفردي” ورشة تثقيفية بتعليم ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

نظم تعليم محافظة ينبع ورشة تثقيفية بعنوان “إضاءات حول البرنامج الفردي” والذي نفذهُ قسم التربية الخاصة ( بنات ) في مقر الابتدائية الرابعة عشرة بينبع البحر، مستهدفاً جميع مقدمي الخدمة لذوي الإعاقة السمعية بتعليم المحافظة.

وأوضحت مشرفة قسم التربية الخاصة بتعليم ينبع أمل زويد الرفاعي أن الورشة تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على فرص متكافئة في التعليم من خلال تقديم برامج تضمن اندماجهم واستقلاليتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وتوحيد إجراءات العمل في مدارس ذوي الإعاقة السمعية، ومساعدة القائمين على برامج دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة السمعية على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لخصائص الإعاقة لديهم، و توضيح مهام ومسؤوليات فريق عمل التربية الخاصة، وتجويد عمل البرامج الفردية من خلال توثيق جميع ما يبذله مقدمو الخدمة في البرنامج الفردي وحفظه في ملف الطلبة .

وأبانت الرفاعي أن الورشة تناولت عددًا من المحاور تضمنت : مفهوم البرنامج الفردي، توضيح محتويات البرنامج التربوي الفردي للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة السمعية، مهام أعضاء فريق برنامج التعليم الفردي، إجراءات التنفيذ، تقييم البرنامج الفردي، مفهوم الخدمات الإلكترونية ومكونات الخطة الانتقالية لذوي الإعاقة السمعية، آليات التخطيط لتقديم البرامج الانتقالية، دور المعلم في تنمية مهارات الاستقلال واتخاذ القرار .