محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
نظمت إدارة تعليم ينبع مساء أمس عبر القاعة الافتراضية لقاءً تثقيفياً بعنوان ” اكتشف الرحلة التعليمية لابنك الموهوب” نفذهُ قسم الموهوبات بتعليم ينبع، مستهدفاً الطالبات الموهوبات وأولياء الأمور والمهتمين والمجتمع المحلي، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية .
وأوضحت مشرفة قسم الموهوبات بتعليم ينبع جميلة فلاته أن اللقاء يهدف إلى المساهمة في رعاية الموهوبين من خلال التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لهم؛ وذلك في إطار جهود وزارة التعليم في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، ورفع مستوى جودة الأداء وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأبانت أن اللقاء تناول عددا من المحاور تضمنت : مقدمة عن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، تصنيف فئات الموهوبين بعد أداء المقياس والأبعاد المترتبة عليها لمعرفة نقاط القوة والضعف، الخدمات المقدمة للموهوبين من قبل وزارة التعليم وإدارات وأقسام الموهوبين ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والجهات الخارجية الداعمة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم ينبع ينظم لقاءً تثقيفياً بعنوان ” اكتشف الرحلة التعليمية لابنك الموهوب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.