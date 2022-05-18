محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شارك وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم في اجتماع المندوبين الدائمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مع المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي ( DCO ) ليلي بيكر.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة فرص الشراكة والدعم لأهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في اجتماع مندوبي دول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة مع المديرة الإقليمية للمكتب الأممي للتعاون الإنمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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