تركي آل الشيخ: جائزة ١٠٠ ألف ريال عبر حسابه فى تويتر لمتوقع نتيجة مباراة الميريا القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الرياض أعلن تركي آل الشيخ عن جائزه ١٠٠ الف ريال لمتوقع نتيجة مباراة الميريا القادمه ضد الكركون… المطلوب الاجابه الصحيحه + رتويت + لايك + متابعه + اقتباس الاجابه+ التصويت… رابط التغريدة من هنا : أخبار قد تهمك

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