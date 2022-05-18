ميليشيا الحوثي تستهدف مواقع التجمعات السكنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

رصدت فضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمواقع التجمعات السكنية في مأرب خلال الهدنة.

وأكد مراسل الفضائية، استهداف الميليشيا لسيارة أحد المواطنين اليمنيين أثناء نقله للمياه لمنطقة شعب آل شعفان، في مديرية رغوان وقصف التجمعات السكنية بالطيران المسير؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة لا تتجاوز 10 سنوات.

وقال أحد المواطنين، إن ميليشيا الحوثي قصفت المواطنين والأطفال بطيران مسير بعدة غارات رغم عدم وجود أي أهداف عسكرية والمنطقة منعزلة ولا يوجد بها إلا تجمعات سكنية ومدنيون.