تنبيهات الأرصاد: عوالق ترابية ورياح نشطة في 7 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذر المركز الوطني للأرصاد من تعرض 7 مناطق بالمملكة إلى عوالق ترابية يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر، تعرض مناطق الرياض والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية والقصيم والشمالية إلى عوالق ترابية يصاحبها رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

كما تشهد الرياض أيضًا عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدمام والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وعن منطقة الباحة أشار المركز أنها تشهد عوالق ترابية مع تدني في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء. أخبار قد تهمك

كما تشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد كذلك عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.

أما المنطقة الشرقية فكشف المركز أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والخفجي والظهران والقطيف والقيصومة وحفر الباطن والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدني في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.