شحنات أسلحة فرنسية جديدة تتدفق إلى أوكرانيا خلال أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

في تطور جديد يؤكد استمرار دول أوروبا في دعم أوكرانيا، لمواجهة الغزو الروسي، تعهدت فرنسا بتقديم المزيد من الأسلحة لكييف.

وتفصيلا، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء نظيره فولوديمير زيلينسكي، بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأيام القادمة.

وأعلن قصر الإليزيه، في بيان له، أن ماكرون قال: ” إن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستتكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة”.

يذكر أن فرنسا قدمت أكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وتشمل شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا 13 شحنة مساعدات إضافية نهاية هذا الأسبوع.